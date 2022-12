Iraani valitsus ei luba jalgpallilegendi perel riigist lahkuda

Olukord Iraanis on viimastel kuudel pingeline. Septembris hukkus moraalipolitsei poolt vangistatud 22-aastane Mahsa Amini, kes väidetavalt rikkus riigi ranget riietuskoodi. Sellele järgnesid üle riigi protestid, mis toimusid ja toimuvad loosungi „naised, elu, vabadus“ all. Inimõiguste aktivistide teatel on meeleavaldustes hukkunud üle 500 inimese, vahistatud on ligi 20 000 mässajat. Iraani silmis on protestide taga riigid nagu USA ja Iisrael.