M-Spordi pealik Millener: meeskond peab Tänaku jaoks taset tõstma

M-Spordi möödunud hooaeg polnud kuigi särav. Ehkki avaetapil Monte Carlos lõpetasid Sebastien Loeb ja Craig Breen vastavalt esimese ja kolmandana, siis järgmisel tosinal võistlusel tuli juurde vaid kaks poodiumikohta. 2023. aastaks lõi meeskond käed Ott Tänakuga, mistap on ka ootused märgatavalt suuremad. Lisaks eestlasele sõidab tiimis järgmise hooajal täiskohaga prantslane Pierre-Louis Loubet.

M-Spordi pealik Richard Millener tunnistas, et meeskond peab Tänaku jaoks taset tõstma. „Tänakuga lepingu allkirjastamine tõstis töökojas tuju ja vaimu,“ ütles Millener portaalile motorsport.com. „Samas kaasnevad sellega omad väljakutsed. Peame oma taset tõstma ja andma endast parima, et Otil oleks järgmise aastal võimalik hästi esineda.“

Kui Toyotal ja Hyundail on taga suur autotootja tugi, siis M-Sport peab hakkama saama mõnevõrra väiksema eelarvega. Millener on siiski veendunud, et nad suudavad kahele konkurendile hambaid näidata.

„Minu meelest pole meil vaja suuri muudatusi, aga peame veenduma, et teeme kõiki pisiasju õigesti ja oleme etappideks nii valmis kui võimalik. Oleme sellele lähedal, aga me peame vältima [tehnilisi] probleeme, sest edu alus on stabiilsus ja sisuliselt igalt rallilt punktide võtmine,“ jätkas ta.

Milleneri väitel peab meeskond jälgima, et kõik tiimi liikmed järgivad neile esitatud nõudeid. „Peame veenduma, et kõik paigas olevad protokollid tagaksid Otile ja meeskonnale parimad võimalikud tulemused. See pole ilmtingimata muudatus, aga peame tegema asju kõrgeimal tasemel. Sel aastal oli seda raske saavutada, aga nüüd alustavad kõik puhtalt lehelt. Peame lihtsalt kuni Monte Carlo rallini selle nimel tööd tegema,“ arutles tiimipealik.

Milleneri sõnul on tehasemeeskondadega sammu pidamine alati väljakutse, kuid tema silmis on võtmeküsimus kliiniline lähenemine arendusele. Abiks on seegi, et uuel aastal tohib varasema 30 päeva asemel testida masinat 21 päeva.