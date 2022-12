Selgusid Baltic Sea Basketball Cup-iks valmistuvate korvpallikoondiste kandidaadid

Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on BSBC korvpallihooaja kalendris väga oluline sündmus. „Aastate jooksul on turniiri külastanud rahvusvahelised agendid, tänu kellele nii mõnigi Tallinnas mänginud noormängija on hiljem astunud korvpalli mõistes suurtele lavadele,“ tõdes ta. Aasta jooksul on turniiril väljakule jooksnud teiste seas Siim-Sander Vene, Kerr Kriisa, Henri Drell, Kristian Kullamäe, Maik-Kalev Kotsar ja mitmed teised Eesti koondislased. Samuti on traditsioonilise turniiri raames platsil lipanud NBA ässad Lauri Markkanen, Kristaps Porzingis ja Davis Bertans.