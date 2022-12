Kalle Rovanperä: vaatame, kui kaua rallit sõidan. Mind huvitavad ka teised spordialad

Kõigest 22-aastasena maailmameistriks tulnud Rovanperä kohta on mõistagi juba arutatud, mitu tiitlit andekas soomlane karjääri lõpuks võib võita. Siin on aga üks suur küsimus selles, mitu aastat Rovanperä WRC-sarjas veel kaasa üldse lööb. Soomlane on varasemalt vihjanud, et tiitlirekordeid (Sebastien Loeb on rekordiline üheksakordne maailmameister – K.R.) ta otseselt taga ei aja.