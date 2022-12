Jõulunädal piiri taga: Juhkami ja Tammearu resultatiivseimad, Küprosel kohtusid eestlased omavahel

Küprose meistriliigas kohtusid omavahel Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel ja Kristo Kollo ning Aleksander Eerma koduklubi Paphose Pafiakos, mida juhendab peatreenerina Rainer Vassiljev . Uuskari aitas 3:0 (25/22 25/20 25/23) võidule Apoeli. Tabelis on Uuskari koduklubi 14 silmaga teine ja Pafiakos 9 punktiga kuues, vahendas volley.ee.

Belgia meistriliigas teenisid võidulisa kahe eestlase tööandjad. Märt Tammearu ja Roeselare Knack said kirja 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) võidu Acheli vastu, Tammearult võitjate resultatiivseimana 15 punkti (+8). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans said 3:1 (25/14 20/25 25/12 25/22) jagu Axis Guibertinist, Saaremaalt 7 punkti (+4). Tabelis on Roeselare 26 punktiga esimene, Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard 17 punktiga teine ja Aalst 12 punktiga viies.