Saaga jätkub: Saudi Araabias valmistutakse väidetavalt Cristiano Ronaldo saabumiseks, klubi president lükkas spekulatsioonid ümber

Hispaania väljaanne Marca on juba pikemat aega seostanud Ronaldot Saudi Araabia möödunud hooaja pronksitiimi Al-Nassriga. MM-i ajal lükkas 37-aastane jalgpallur kuulujutud aga ümber. „See ei vasta tõele, see pole tõsi,“ teatas mängija pärast kaheksandikfinaalis Šveitsi üle saadud 6:1 võitu ajakirjanikele.

Marca kirjutas hiljuti, et Ronaldo ja Al-Nassr on siiski vahepeal liikunud lähemale lepingu sõlmimisele. CBS Sports vahendas esmaspäeval, et klubi valmistub juba Ronaldo saabumiseks ning on pannud paika aja arstlikuks kontrolliks, mida jalgpallurid enne üleminekuid peavad läbima. Nii teatas USA meediale üks klubiga lähedalt seotud isik.