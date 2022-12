AASTA UISUSPORTLANE | Tasa ja targu MK-sarjas pjedestaalile kerkinud Marten Liiv

Kui paljud teised Eesti sportlased on pärast edukat hooaega olnud tihti kimpus suvel ületreenimisega, siis Liiv on Hollandis toimetamas tasa ja targu. Õigupoolest käesoleva hooaja esimene MK-etapp, kus Liiv sai oma põhidistantsil 15. koha, oli küll teatavaks ohumärgiks, kuid seejärel on ta teinud korraliku vigade paranduse ning tõestanud, et kuulub 1000 meetris maailma tippu. Selle kinnituseks jõudis Liiv novembrikuus ka uue verstapostini, kui tuttaval Heerenveeni MK-etapil sai ta oma põhidistantsil kolmanda koha.