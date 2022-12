Liverpool napsas Manchester Unitedi eest jalgpallimaailma tõusva tähe endale

Hollandi klubi teatas esmaspäeva õhtul, et nad on jõudnud Liverpooliga kokkuleppele 23-aastase mängumehe ülemineku osas. Gakpo reisib lähipäevadel Inglismaale, kus vormistatakse üleminek ametlikult ära.

Gakpo on käimasoleval hooajal olnud suurepärases hoos. PSV ridades on ta kõikide sarjade peale saanud 24 mänguga kirja 13 väravat ja 17 resultatiivset söötu. Hollandlane säras ka Kataris lõppenud MM-il, lüües kodumaa eest kolm väravat. 14 koondisemänguga on tema arvel kokku kuus tabamust.