TIPPHETKED | Uimaselt kohtumist alustanud Tartu Ülikool sai ENBL-is hooaja esimese kaotuse

Tartlased olid enne teisipäeva pidanud ENBL-is ühe kohtumise, kus nad alistasid 77:75 Tšehhi klubi Brno. Sopot alustas B-gruppi kaotustega poolakate Szczecini Kingile ja Iisraeli tiimile Ness Ziona Ironile. Sellest hoolimata said Ülikooli spordihoones toimunud kohtumises paremini minema külalised.

5:5 seisult tegid poolakad kahe ja poole minutiga 8:0 spurdi. Seejärel said agressiivselt rünnanud tartlased mootori käima ning rohkete vabavisete najal pääsesid nad mängu tagasi. Kuigi võõrustajad läksid avaveerandi lõpu eel viivuks ka juhtima, siis teise neljandiku eel oli tablool nende poolt vaadates 15:18.

Tartu alustas teist poolaega suurepäraselt

Böckleri väitel mängijad Mazursilt erilist peapesu kahe poolajal vahel ei saanud. „Midagi erilist [riietusruumis] ei toimunud. Tavaline koosolek, kus räägiti üle asjad, mis on viltu. Ma usun, et suudame end ise kokku võtta. See pole treeneri asi, vaid teeme seda ise,“ rääkis noor snaiper.