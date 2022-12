Lõunanaabrid jäid MM-etapi korraldusõigusest ilma

Kuigi Lätit sel korral kalendrist ei leia, siis kohaliku meedia sõnul plaanib korraldusfrima RA Events teha kõik endast oleneva, et juba ülejärgmisel aastal autoralli MM-sarja etappi korraldada ning Läti Delfi teatel on RA Events alustanud selles osas läbirääkimisi juba nii Läti valituse kui ka kohalike omavalitsustega.

„RA Eventsi ja valitsuse prioriteediks on hetkel WRC-etapi korraldamine ning see on ka peamiseks põhjuseks, miks järgmisel aastal Riias rallikrossi MM-etappi ei toimu,“ rääkis RA Eventsi direktor Raimonds Strokšs.