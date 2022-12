FOTOD | Kimi Räikköneni poolt tehtud jõulukink lööb sotsiaalmeedias laineid

Rosato on Räikkönenile juba pikaaegne hea sõber. Ühtlasi on ta soomlase poja Robini ristiisa.

Rosato avaldas nüüd sotsiaalmeedias, et ta sai Räikkönenilt ja tema abikaasalt Minttu Räikkönenilt hinnalise jõulukingi. Rosatole kingiti kitarr, mis on kujundatud kunstniku Julia Berkeley Hecki poolt ning valminud New Yorgis asuva Camilleri Guitari tehases.