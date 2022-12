Kas Tänaku võimalus? Neljakordne maailmameister: Rovanperäl on keeruline tiitlit kaitsta

„Järgmine hooaeg saab olema Kalle jaoks väga huvitav. Tiitli võitmine on alati lihtsam ja selle kaitsmine tunduvalt keerulisem. Kalle on nüüd kõikide jaoks sihtmärgiks,“ sõnas Kankkunen Rallit.fi vahendusel.

„Kõik tahavad end nüüd Kallega võrrelda. Ta ei ole enam üllataja ning kõigi eesmärgiks on just Kalle alistada. Tiitli kaitsmine on täiskohaga töö. Selle kordamine ei ole lihtne,“ tõdes Kankkunen.