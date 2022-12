Fury ja Ussõki tiitlimatši kuupäev on ilmselt paigas. Kas tuleval aastal kohtutakse kahel korral?

Just see duell annaks raskekaalule üle 20 aasta pikkuse pausi järel absoluutse valitseja. Raskekaalu viimane absoluutne tšempion on britt Lennox Lewis, tema valitses kolme meistrivöö ajastul. Lewis tõusis troonile 1999. aasta 13. novembril, kui alistas Evander Holyfieldi. Pärast toonast triumfi olid Lewise valduses WBC, WBA ja IBF-i tiitlid. Järgmise aasta 13. aprillil andis Lewis aga WBO meistrivöö vabaks ja sellest ajast peale pole raskekaalus ainuvalitsejat olnud.

Powell kirjutab, et Fury ja Ussõki matši toimumise korral leiaks ilmselt sama aastanumbri sees aset ka korduskohtumine. Kordusmatši korraldamise õiguse eest pidid praegu võitlema Dubai ja Katar. Võimaliku sihtkohana pidi kaalumise all olema ka Wembley staadion.

Fury valduses on praegu WBC meistrivöö. Absoluutseks tšempioniks kerkimisel on vaja ka WBA, WBO ja IBF-i tiitleid. Need kuuluvad kõik Ussõkile. Seni on kõlanud jutte, et IBF ja WBA võivad Fury ja Ussõki matši toimumisse sekkuda ning nõuda, et ukrainlane võitleks mõne teise väljakutsujaga. Samas olevat Fury ja Ussõk jõudnud omavahel juba matši toimumise osas kokkuleppele ning WBA ja IBF võiksid nimetatud nõudmistega oma positsioone poksimaailmas kahjustada. Seega arvatavasti selliseid nõudmisi lõpuks ei esitata.