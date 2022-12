De Bruyne: Haalandi väravasaldo võib tõusta Messi ja Ronaldo tasemele

Haaland on sel hooajal olnud Manchester City eest suurepärases hoos ning seni on ta 19 matšiga kirja saanud 24 väravat. Senise profikarjääri jooksul on ta klubijalgpallis löönud 179 väravat. Norra A-koondise eest on ta väravavõrku sahistanud 21 korda.

„Haalandil on juba praegu koos 200 väravat. Ilmselt suudab ta selle numbri viia 800 peale,“ tõdes De Bruyne Briti meediaga rääkides. „Selleks peab ta püsima terve. Ta on tipptasemel ründaja.“

Kui Haalandil on praeguseks koos 200 väravat, siis Lionel Messi on klubijalgpallis löönud 706 väravat ning Argentina A-koondise eest 98 väravat. Ronaldo on klubijalgpallis saanud kirja 701 tabamust ning Portugali A-koondise eest on ta löönud 118 väravat. Ehk mõlema legendi koondskoor on üle 800.