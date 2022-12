Kas Zinedine Zidane'ist saab uut lähenemist katsetava Brasiilia koondise peatreener?

Zidane vastab väidetavalt kõigile Brasiilia alaliidu tingimustele. Nad otsivad välismaalast, kes pole praegu ühegi teise koondise või klubiga seotud ja kellel on treenerina ette näidata suuri võite.

Zidane on treenerina juhendanud vaid Madridi Reali. Väikeste pausidega oli endine Prantsusmaa koondise liider Reali eesotsas aastatel 2016-2021. Zidane tüüris Reali kolmel korral järjest Meistrite liiga tiitlini (2016-2018) ja kahe Hispaania liiga võiduni. Praegu tal töökohta ei ole. Kui Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps otsustaks ametist loobuda, oleks Zidane üks loogilisemaid variante ka sellele postile.

Aegade jooksul on Brasiilia koondist juhendanud vaid kolm välismaalast ja sedagi äärmiselt lühikest aega. Nüüd on kavas kursimuutus. Lisaks Zidane'ile on spekuleeritud ka Jose Mourinho, Marcelo Gallardo, Thomas Tucheli, Mauricio Pochettino, Roberto Martinezi ja Rafael Benitezi nimedega.