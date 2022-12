Diabeediga võitlev Eesti noorsportlane: see on müüt, et ei tohi enam kommi süüa ega sporti teha

Ema Monica Heinpõld sõnas, et kui ta sai teada oma tütre diabeedist, kukkus ta musta auku. „Väga kaua ma ei leppinud sellega, arvasin, et need näitajad on valed, ei saa olla, et laps, kes on olnud terve, täiesti tavaline laps, on äkki sellise diagnoosiga,“ ütles ta ETV saates „Jõulutunnel“.

Kelly Heinpõld meenutas, et kui nad Tartu haiglasse läksid, siis tema ema esimene küsimus oli, et nüüd ei tohi ju enam sporti teha ja komme süüa. „Aga see kõik on müüt, arst eitas seda kõike ja ütles, et aga palun, teil on see võimalus, et tehke absoluutselt kõike, vahet ei ole.“

Kõige rohkem kardab Kelly Heinpõld seda, et ta ei suuda enam sellist kontrolli saavutada nagu tal praegu on. „See, et mul on see pump küljes, et midagi alati teavitab mind, kui mul on veresuhkur madal või kõrge, nende seadmetega kontrolli saavutamine on nagu suurem asi, mida sa saad selle haiguse jaoks teha,“ kinnitas ta ja lisas, et paraku üle 26-aastased inimesed peavad selle ostma endale täishinnaga. „Selle pumba päris hind on üle 3000 euro, seda ei ole mitte kellelgi võtta.“