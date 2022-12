Võidulainel Kotsari ja Raieste koduklubi jahib pikka aega puutumatuna püsinud rekordeid

Baskonia on alates novembri lõpust võitnud Euroliiga ja Hispaania liiga peale järjest üheksa mängu. Neist viis on tulnud Euroliigas ja neli koduses sarjas.

Alates 2016. aastast, kui Euroliigas on kasutusel formaat, kus kõik klubid mängivad teineteisega põhiturniirl kaks korda läbi, on Baskonia tippmark kuus järjestikust võitu. Sellega saadi hakkama hooajal 2017/2018, mil peatreener oli Pedro Martinez. Rekordi kordamiseks tuleks Baskonial 29. detsembril kodusaalis võita Madridi Reali (Hispaania liigas on sellega tänavu juba hakkama saadud - A.K.) ja ületamiseks oleks 5. jaanuaril võõrsil alistada Berliini Alba.

Baskonia absoluutne Euroliiga järjestikuste võitude rekord on kümme, mis pärineb hooajast 2006/2007. Toona oli konkurents mõnevõrra lahjem.

Kui sisse arvestada ka Hispaania liiga kohtumised, on Baskonia parimatel juhtudel saanud 17 võitu järjest. Esmalt suudeti seda hooajal 2008/2009 ja teist korda hooajal 2012/2013.

Baskonia jagab Euroliigas liidrikohta

Viimati alistas Baskonia Euroliigas 90:79 Bologna Virtuse. Üheksamängulise võiduseeria ajal on Baskonia visanud keskmiselt 88 punkti, vastased on hoitud keskmiselt 71 punkti peal. Baskonia peatreener Joan Penarroya, kes üritab kõlavatest avaldustest hoiduda, tunnistas viimase mängu järel, et nii hea hoog on isegi teda kulme kergitama pannud.

„Novembri lõpus mängude graafikut vaadates ei oleks ma öelnud, et võidame üheksa kohtumist järjest. Võistkond on aina paremini kokku kasvanud. See ongi meie tugevus,“ rääkis ta.

Kokku kümme võitu ja viis kaotust saanud Baskonia jagab Euroliigas koos Istanbuli Fenerbahce, Barcelona, Monaco ja Madridi Realiga liidrikohta.

Enne 29. detsembri heitlust Realiga tuleb Baskonia kaks päeva varem platsile Hispaania liigas. Võõrsil minnakse vastamisi Breoganiga.