Äsja karjääri suurima võidu saanud laskesuusataja peab kurja viiruse tõttu jõulud üksinda veetma

Rootsi rahvusringhääling kirjutas, et pere ja sõprade nakatamise vältimiseks veetis Magnusson jõuluõhtu üksinda.

„Praegu on tal sümptomid olemas. Loodetavasti paraneb tema tervis nii ruttu kui võimalik. Meil on Anna jaoks treeningplaan tehtud, aga pärast koroonaviirust tuleb olla ettevaatlik. Enne, kui ta pole 100 protsenti terve, ei tee me ühtegi otsust,“ rääkis Rootsi koondise treener Johannes Lukas.