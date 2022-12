Latvala kardab, et Lappi võib anda Hyundaile eelise

31-aastane Lappi on varasemalt MM-sarjas kaasa teinud kolm täishooaega. 2018. aastal saavutas ta Toyotaga viienda koha. 2019. aastal sai ta Citroeniga sõites kirja kümnenda ja 2020. aastal M-Spordiga kihutades kuuenda koha. Lappi ainus võit pärineb 2017. aastast, kui ta teenis esikoha Soome rallil.

„Kui sõitjad vahetavad meeskonda, siis toimub alati teatav andmeleke. Olen oma karjääri jooksul mitmel korral tiimi vahetanud ja alati on liikunud ka informatsioon,“ tunnistas Latvala. „Selle vastu ei saa. See on suur kaotus ja sellega peab leppima.“