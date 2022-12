Kui Mihkel Ustavist sai Kelly Sildaru treener, kergitati spordiringkondades kulme. Lihtsalt üks kutt on Kellyle pähe pugenud ja seeläbi ennast soojale kohale sättinud. Vaid vähesed teadsid või suutsid aimata, kui suurt rolli hakkab see noor mees mängima selles, et Eesti spordi viimase kümnendi suurim imelaps püsib tippspordis ja jõuab meie kultuuriruumi jaoks ülimale jõuproovile – olümpiamängudele.