Enneolematu palk: Saudi Araabia klubi pakub Cristiano Ronaldole 1,35 miljardit eurot

37-aastase vutituusa Cristiano Ronaldo tulevik on viimastel kuudel pakkunud palju kõneainet. Portugallane lahkus skandaalide saatel novembris Manchester Unitedist ning praeguse seisuga on ta endiselt töötu. Ronaldo hoiab end vormis Madridi Reali treeningbaasis ning ründaja suureks sooviks oleks jätkata karjääri mõnes Meistrite liiga klubis. Seda peamiselt põhjusel, et Lionel Messi hingab talle ohtlikult kuklasse. Samas on horisondil terendamas selline rahasumma, mida jalgpallimaailmas pole kunagi varem mitte ühelegi mängijale pakutud.