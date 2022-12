ManUnitedi peatreener värskest maailmameistrist: pidutsemine peab lõppema, kuna hooaeg on jätkumas

„Ta sõidab mööda Buenos Airest ringi. Tema emotsioonid on endiselt väga kõrgel. MM-tiitli võitmine on kõige suurem auhind, mida on võimalik võita, kuid ta peab mõistma ka seda, et 27. detsembril seisab meil juba ees Premier League’i kohtumine,“ rääkis ten Hag.