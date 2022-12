Kas Messi võtab sihikule ka 2026. aasta MM-i? PSG leping justkui viitaks sellele

Argentina koondise poolelt kõlas MM-tiitli võitmise järel, et nad tahaksid 35-aastast Lionel Messit enda ridades näha ka 2026. aasta finaalturniiril. Nüüd hakkab selgust saama ka Messi lähitulevik ning see võib tõesti viidata sellele, et Messi on valmis mängima veel ühel MM-il.