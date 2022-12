Autoralli MM-hooaja alguseni on jäänud juba alla ühe kuu. Mootorid pannakse käima 19. jaanuaril Monte Carlos. Aasta esimese MM-ralli võitja selgub 22. jaanuaril. Eestlased võivad mitmel põhjusel järgmist hooaega suure põnevusega oodata. Lisaks Ott Tänakule erutavad Eesti rallisõprade meeli ka teised sõitjad. Samas on just Tänak mitme ajaloolise sündmuse lävel. Seejuures võib ta Soome rallil oma nime suurte tähtedega ajalukku kirjutada.