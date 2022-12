Tänak valiti maineka ralliportaali küsitlusel kõigi aegade parimaks rallisõitjaks

DirtFish kirjutab Tänaku kohta. „Viimased hooajad on olnud Tänaku jaoks keerulised, kuid 2022. aasta tõestas, et tal on toorest kiirust ja võidutahet endiselt küllaga. Tema nimel on 17 rallivõitu ja 2019. aasta maailmameistrititiel. Tema tagasipöördumise järel M-Sporti võib 2023. aasta kohta kihla vedada, et Tänak annab endast kõik, et taas maailmameistriks tulla.“