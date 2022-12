AASTA TENNISIST | Seitsmes veerandfinaal ja naasmine TOP30-sse. „Hiiglasetapja“ Kanepi iga mäng on kui kingitus

Iga Kaia Kanepi matši nägemine on Eesti tennisesõbrale justkui kingitus. 37 pole küll tavamõistes mingi eriline vanus, kuid sportlase mõistes - eriti veel naiste jaoks maailma kõige konkurentsitihedamal alal - küll. Maailma TOP50 seas on Kanepi vanuselt järgmisest naismängijast neli aastat vanem, TOP100 seas kaks.

Hiinlanna Shuai Zhang (WTA 25.) on 33, Saksa tennisist Tatjana Maria (WTA 69.) 35-aastane. Et leida mõni Kanepist vanem mängija, tuleb kerida edetabelit kohani 356., kus paikneb Kanepi pikaaegne konkurent Vera Zvonarjova, kes on 38-aastane. Venus Williams, kes nädalapäevad tagasi sai Australian Openile vabapääsme, on 42, kuid maailma edetabelis alles 1000.