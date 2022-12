Valgevenes koostati tippsportlastest must nimekiri

Selles mustas nimekirjas on 49 Valgevene jalgpallurit, kellele kõigile soovitatakse mängukeeld määrata. Spordiminister olevat saatnud Valgevene klubidele juba märgukirja, et nende vutimeestega tuleb lepingud üles öelda.

Enamik sportlastest sattus nimekirja seetõttu, et nad filmisid 2020. aastal Lukašenka vastaseid meeleavaldusi. Väidetavalt on nimekirjas ka need sportlased, kes on tegelikult Lukašenka toetajad.