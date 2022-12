Pelé tütar jalgpallilegendi seisundist: oleme ikka veel siin, võitleme ja usume

„Oleme ikka veel siin, võitleme ja usume koos,“ kirjutas Nascimento. Tütar lisas, et veedab ka järgneva öö isa juures.

Kolmapäeva õhtul oli Sao Paulo Albert Einsteini haigla edastanud pressiteate, kus märgiti, et käärsoolevähiga võitleva Pele seisund on taas halvenenud. Haigla esindajate sõnul on vähk veelgi edasi arendanud ning mõjutab aina enam neerude ja südame tööd.