Hyundaid testinud Lappi: ma ei saa aru, miks selle auto juhitavuse kohta on tehtud väljakutsuvaid kommentaare

Selle hooaja lõpust Hyundai meeskonnaga liitunud 31-aastane Lappi on i20 masinaga läbinud Saksamaa asfaldil ja Soome lumel kokku 600 testikilomeetrit. Eelmise hooaja alguses polnud Hyundai kuigi töökindel, aga viimasest kuuest rallist võitsid i20 auto roolinud mehed lausa neli.

„Mingil põhjusel on sellega sõitmine üsna lihtne,“ tunnistas Lappi portaalile Motorsport. „Me teame, et selle auto juhitavuse kohta on tehtud väljakutsuvaid kommentaare, aga ausalt öeldes minu meelest see asi polnud nii, ja loodetavasti ma ei leia neid muresid ka tulevikus. Esimesed kilomeetrid olid väga positiivsed.“

Esimesed päevad kulusid masina tunda õppimisele. „Peamine oli kõigest aru saamine, nuppudega harjumine ja see, kuidas auto reageerib erinevate seadisuste muutmisele. Sellega sai ka meeskond aru, millist autot ma tahan, mis mulle meeldib ja mida eelistan. Testisime ka midagi uut, mida eeldatavasti olete videost näidanud,“ vihjas ta Hyundai külge kruvitud uue disainiga tagatiivale.

Lappi on ainus sõitja, kes on saanud istuda nii Toyota Yarise kui ka i20 Rally1 masinates. „Raske on hinnata, mis on kahe auto vahe. Ja kas see vahe on üldse enam olemas. Viimasel kuuel kuul nägime, kuidas Hyundai jõudis Toyotale järele ja võib-olla mõnel võistlusel olid nad Toyotast paremadki,“ lisas meie põhjanaaber. „Lõppude lõpuks pole need autod kuigi erinevad. Usun, et seis on üsna võrdne. Ma muidugi ei tea, mida Toyota on järgmise aasta autoga ette võtnud. Arvan, et Monte Carlo saab olema huvitav.“

Eelmisel hooajal pääses Lappi Yarise rooli seitsmel MM-etapil. Rootsis, Soomes ja Belgias sai 31-aastane piloot kolmanda koha, hooaja kokkuvõttes oli ta üheksas. Kuid Hyundai pakkus talle täisprogrammi.

Keeruliselt Monte Carlo rallilt Lappi suurt tulemust veel ei oota, sest auto vajab veel harjumist ning enne avaetappi on tal kasutada veel vaid üks testipäev. „Tahaksin öelda, et ma ei vaja rohkem aega, kuid kahjuks see pole nii,“ nentis ta.

Soomlase sõnul on Monte Carlo kalendri üks keerulisem etapp. „Uue auto ja meeskonnaga pole just kõige parem lähtekoht, kust minna esikohta jahtima. Ma arvan, et pean andma endale natuke aega ja ma ei tohi esimestel rallidel endalt liiga palju nõuda. Sellest hoolimata tahan kindlasti olla konkurentsivõimeline. Töötan selle nimel, et olla võimalikult heas seisus. Kuid muutuva teekattega olukordades tekib eeldatavasti nii palju üllatusi, mida me ei suuda jaanuaris ühe testipäeval läbi käia,“ sedastas ta.