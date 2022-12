Mängijate ühendus: AS Roma ja Jose Mourinho tegelevad töökiusuga

Hooaega AS Roma põhikoosseisus alustanud hollandlasest äärekaitsja Rick Karsdorp langes novembriks peatreener José Mourinho soosingust välja. Peale 1:1 viiki Sassuologa oli juhendaja pahur. „Kuueteistkümnest platsil käinud mängijast olin rahul viieteistkümnega. Viimane mängija, ma ei ütle, kes see on, vedas oma vähese professionaalsusega teisi alt. Ütlesin talle, et ta võib jaanuaris uue klubi otsida,“ ütles Mourinho peale kohtumist. Enne järgmist mõõduvõttu ütles ta lõpuks ka hollandlase nime välja: „Karsdorpi ei kuulu järgmise matši koosseisu ja teab, miks. See oli minu otsus.“

Ka AS Roma direktor Tiago Pinto huulilt on tulnud sama sõnum. „Te kõik nägite, mis juhtus. Otsustasime treeneri ja mängijaga konsulteerides, et kõigile on parem, kui ta ei mängi. Kindlasti leiame lahenduse, mis sobib kõigile,“ ütles Pinto.

Olukorda sekkus nüüd jalgpallurite ühendus Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels ehk FIFPRO, kelle sõnul on tegu töökiusuga. Mängijate ühendus sõnul peab AS Roma kohtlema Karsdorpi õiglaselt ja austama tema õigusi.

„Karsdorpi on avalikult kujutatud reeturina. See on valus ja alusetu. Klubi pole sellega seoses midagi ette võtnud ega vabandanud,“ teatas mängijate liit hollandlaste De Telegraafi teatel. FIFPO sõnul süüdistab AS Roma kehvades tulemuses Karsdorpi, mis põhjustab mängijale asjatut survet. See on aga FIFA reeglite vastane.