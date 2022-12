2022 SPORDIELAMUSTE TOP | Gunnar Leheste: sajandi tennisematš, mudaliigasse kukkumine ja lummav Messi

3. Lionel Messi naelutas teleri ette

Müüt Lionel Messist on nüüd täielikult valmis kirjutatud. Mäletan, et tabasin end jalgpalli MM-i esimestel päevadel mõttelt, et kui sellest turniirist üldse midagi on oodata, on see Messi maailmameistriks tulek. Selle juhtumise tõenäosus ei saanud olla kuigi suur, sest võimsaid koondisi oli sel vutipeol teisigi alustades tiitlikaitsja Prantsusmaa ja lõpetades minu jaoks alati „jalgpalli lõpubossina“ tunduva Brasiiliaga, kellele samuti alati pöialt olen hoidnud. Aga Messi lugu huvitas mind sel korral kõige rohkem.