VAATA JA KUULA | 2022 TOP5 sündmused, kangelaslik karikaturniir Narvas, saladuslik video riietusruumist ja soovitused Henri Drellile

Karikafinaal Narvas osutus kangelaslikuks ettevõtmiseks. Kõigi jaoks. Nii korraldajatele, osalejatele kui ka pealtvaatajatele. Kas see ikka on korvpalli populariseerimine või tuleks seda nimetada kuidagi teisiti? Mängud iseenesest olid ju tulised, aga see kõik muu... Ja muidugi ajagraafik. Panna meeste karikafinaal näiteks kattuma jalgpalli MM-i finaaliga on tõeline kunsttükk.

PAF Eesti-Läti liigas on Eesti klubidel suurepärane seis. Tervelt viis klubi mahub hetkel 8 parema hulka ehk sammub play-off'i kursil. Kas sarnane hoog võiks püsida kevadeni välja?

Euroliigas rõõmustab Eesti publikut Baskonia, kelle ridadesse mahuvad Maik-Kalev Kotsar ning Sander Raieste. Kas jõudmine Final Four'i võiks olla meeskonnale jõukohane ja mis on ikkagi olnud edu võti?

Aasta TOP5 sündmuste arutelus toob Kullamäe lagedale video, mis on seni näha olnud väga valitud silmadele. Kuidas üks A4 paberileht ja abitreeneri kritseldatud varesejalad võivad osutuda prohvetlikeks ning moraali tõstvateks. Tõeline tuhkatriinulugu, pisarakiskuja.

Talts tõstab kokkuvõtete tegemise ajal esile fänniarmeed, kes näitas Euroopa meistrivõistlustel, et Eesti on korvpalliriik ja see mäng läheb meile tõeliselt korda.

Jurtšenko tõstatab omakorda küsimuse: „Kas Eesti korvpalliliidu inimesed või rahvuskoondise treenerid saatsid jõulupaki Saksamaa koondise tagamängijale Dennis Schröderile?“ Kes kuulab või vaatab podcasti värsket osa, saab kõigest teada üksikasjalikult.

Podcasti peatoetaja PAF-i auhinna võitis sel korral Birgo Ruberg. Palju õnne! Võitjaga võetakse ühendust. Eelmisel korral küsisime: „Mitu viskeblokeeringut tegi 2019. aasta suvel peetud U16 Euroopa meistrivõistlustel prantslaste supertalent Victor Wembanyama ühes mängus keskmiselt?“ Õige vastus 5,3 blokki mängus.

Täpseid vastuseid laekus 14. Tänud kõigile, kes kaasa mängisid.