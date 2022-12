OTSE DELFI TV-s | Keila jahib Tarva üle lühikese aja jooksul teist võitu

Samad võistkonnad läksid vastamisi ka 10. detsembril. Rakveres peetud matši võitis 102:85 Keila., kes on turniiritabelis viie võidu ja kaheksa kaotusega kümnendal kohal. Tarvas on ühe võidu ja 12 kaotusega viimane.

Keila peatreener Peep Pahv ütles enne mängu, et kuigi Tarvas on hetkel tabeli viimane, siis ootab neid väga raske mäng. „Hooaja edenedes on Tarva mäng muutunud üha paremaks. Neil on selged liidrid, kellede pidurdamiseks tuleb paltsil teha väga tõsist tööd. Peame leidma oma kiiruse ja agressiivsuse ning otsima edu nendest liinidest, kus meil võiks olla väike ülekaal. Päev enne jõuluõhtut pole pealtvaatajate jaoks ehk kõige mugavam aeg, kuid loodetavasti tuleb saali palju rahvast ja me suudame kinkida neile toreda õhtu,“ rääkis juhendaja.