TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool Maks & Moorits ihkab kodusaalis Riia VEF-ilt revanši võtta

Tartu on Eesti-Läti liigas võitnud seitse mängu järjest. Kokkuvõttes on nad 11 võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal. Üks kaotustest tuli 18. oktoobril Riias just VEF-vastu, Tartu jäi toona alla tulemusega 77:89.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul on võtmeteguriks VEFi tagaliini ohjamine. „VEF on Eesti-Läti liigas heas hoos ja võitnud üheksa mängu järjest. Kuna neil sai eurohooaeg läbi ja keskenduvad ainult meie liigale, siis võtavad nad mängu tõsiselt. Kristers Zoriksi näol on neil liiga üks parimaid tagamängijaid, võtmekoht on see kuidas temaga hakkama saame. Kui suudame VEFi tagaliini kontrolli all hoida, siis on meil võimalusi. Play-offi asetuse seisukohast on täna väga tähtis mäng – kui võidame, siis tõuseme teiseks ja see oleks nii meeskonnale kui pöidlahoidjatele tore jõulukingitus,“ sõnas Narits.