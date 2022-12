Serviti ja Viljandi lähevad jõulupuhkusele võidupunktidega

Vähemuses mänginud Viljandi alla ei vandunud

Skoori avas võõrustajavõistkond SK Tapa/N.R. Energy, kuid juba neljandal minutil lubas külalisel Viljandi HC-l ette minna seisuga 2:1. Kodupubliku ees püsis Tapa stabiilselt üheväravalises kaotusseisus. 10. mänguminutiks oli seis 5:4 mulkidele. Viis minutit hiljem teenis Viljandi seitsmemeetri karistusviske, mida Hendrik Koks ei realiseerinud ning Tapal tekkis viigistamisvõimalus. Vise läks posti ning moment hiljem saavutas Viljandi Robin Liinsoo väravaga juba kahepunktilise edumaa, kui tabloo näitas seisu 8:6. Esimesest poolajast oli vaid kaheksa minutit jäänud mängida ning vahepeal taas üheväravalise vahemaa välja võidelnud Tapa oli 8:11 kaotusseisus, kui Viljandi mängumees Kristo Voika karistusviskel. 25. minutil suurendas Ott Varik vahemaa nelja värava peale ning Kristjan Koovit viie punkti peale. Tapat oli tabanud needus – alates 18. minutist poldud suudetud realiseerida. Poolajavileks see tõsiasi vigade parandust ei leidnud ja nii mindi seisuga 8:14 puhkeruumidesse. Üheksanda värava sai Tapale kirja Lauri Lande ning see leidis aset mängu 31. minutil. Kuigi Viljandi läks 16:10 juhtima, teenis mulkide seast Simon Drõgin 33. minutil punase kaardi. 41. minutiks olid Tapa väljavaated mõnevõrra helgemaks läinud, kui seisuks oli 15:18. 10 minuti möödudes olid mulgid võõrustajate eest ära seilanud seisuga 24:17. Mängu lõppskoor jäi rääkima Viljandi kasuks numbritega 27:22. Viljandi eest viskas kõige rohkem väravaid Aleksander Pertelson, kes hiilgas üheksa tabamusega. Tapa skooritegija rolli haaras enda kätte Vahur Oolup, kelle arvele jäi kuus väravat.

„Kohtumine kujunes, nagu me arvasime. Aasta lõpuks on kumm pisut tühi ja mõlemad satsid tegid pisivigu. Alguses ei saanud üldse kaitses hakkama aga esimese poolaja lõpuks saime selle pidama,“ kommenteeris Kristo Voika. „Teine poolaeg oli déjà-vu. Alustasime poolaega väga halvasti ja kui Tapa hakkas juba paari värava kaugusele jõudma, saime alles aru, et meie peame ka mängima. Lõpuks saime kaks punkti, mis hetkel meile on väga olulised,“ lausus Voika ja lõpetuseks soovis meeskonna poolt ilusaid pühi.