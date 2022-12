Kotsar teeb Euroliigas head mängu, Baskonia haaras poolajaks kindla eduseisu

Baskonia on olnud viimasel ajal suurepärases hoos ning Euroliigas on teenitud neli võitu järjest. Eelmisel nädalal alistati võõrsil Istanbuli suurklubid Fenerbahce ja Anadolu Efes. Euroliigas kaotati viimati 25. novembril, kui võõrsil jäädi FC Barcelonale alla 84:96.

Turniiritabelis on Baskonia praeguseks kerkinud juba kuuendale kohale. Hispaania tiimil on tabelis kirjas üheksa võitu ja viis kaotust. Bologna Virtus on samal ajal kuue võidu ja kaheksa kaotusega 13. positsioonil.