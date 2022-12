Baskonia jätkas Euroliigas võidulainel, Kotsarilt soliidne mäng

Baskonia haaras eduseisu juba avaveerandil, mis võideti 17:14. Teisel veerandajal tehti aga vahe sisse ning poolajapausile mindi 45:31 eduseisus. Kolmanda veerandajaga suudeti edu hoida ning viimase kümne minuti eel juhiti 63:51.

Viis võitu järjest teeninud Baskonia on turniiritabelis nüüd jagamas kolmandat kohta Istanbuli Fenerbahcega. Mõlemal on kirjas kümme võitu ja viis kaotust. Virtus on kuue võidu ja üheksa kaotusega 15.