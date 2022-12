FCI Levadia sõlmis lepingu seni Tartu Tammekat esindanud noormängijaga

Ka erinevaid Eesti noortekoondiseid esindanud Käblik usub, et Levadiasse siirdumine aitab tal teha karjääris järgmise sammu: „Liitusin Levadiaga, sest usun, et see on samm edasi minu karjääriredelil. Levadia tulevikuplaanid ühtivad minu omadega ning tunnen, et see on minu jaoks hetkel parim klubi, kus areneda ning ennast proovile panna,“ lausus ta.