Algas Tallinna lauluväljakul toimuva murdmaasuusatamise MK-etapi piletimüük

Võistluse direktor Vahur Leemets leiab, et Tallinna lauluväljakul on tippsuusatajate iga liigutus ja ilme publiku jaoks just kui peo peal. „Võistlustrass on oma raskuselt võrreldav MM-i võõrustava Planica suusakeskuse rajaga Sloveenias. Selle äärde mahub põnevat heitlust jälgima kuni 10 000 inimest. Pileteid saab Piletitasku portaalist osta juba nüüd ning need näiteks oma spordisõbrast lähedasele kas või jõulukuuse külge riputada. Parim kink on elamus ning seda antud võistlus kindlasti ka pakub,“ lubas Leemets.