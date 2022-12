Tennisekommentaator Lehtmets: Zverev ja Dimitrov on jätnud Dubais väga hea mulje, Kyrgios laamendab

Võistkondlikul turniiril peetakse iga päev üks segapaarismäng, üks naiste üksikmäng ja üks meeste üksikmäng. Täna algusega kell 16 lähevad omavahel vastamisi tiimid Hawks ja Kites.

Tänane ajakava:

Alexander Zverev/Jelena Rõbakina vs. Eugenie Bouchard/Félix Auger-Aliassime

Anastassija Pavljuštšenkova vs. Iga Świątek

Dominic Thiem vs. Holger Rune

Kontaveidi loobumine tervislikel põhjustel oli Eesti tennisesõpradele kahtlemata kurb uudis. Kui tõsine Eesti esireketi haigestumine on, pole teada, kuid Delfile teadaolevalt pole see tema Austraalia turneeks valmistumise plaane esialgu muutnud. Hetkel on Kontaveit veel kirjas 1. jaanuaril algaval Adelaide'i WTA 500 turniiril, kus tal on kuues asetus. Samal turniiril lööb kaasa ka Kaia Kanepi.

„Dubais on päris põnevad lahingud ja kihvt atmosfäär. Tundub, et kõik tahavad mängida ja kõva andmine käib. Mingeid sõuelemente ei tehta. Küll aga riskeeritakse, sest suurt midagi kaotada pole. Kui kaotad, siis järgmisel päeval saad ikka uuesti mängida,“ rääkis Lehtmets.

Lehtmetsale on jäänud mulje, et kõik Dubais mängivad tipud võtavad käimasolevat näidisturniiri hea ettevalmistusena Austraalia turneeks. „Väga head vormi on näidanud Zverev, välja arvatud tema serv, millele ta alguses üldse pihta ei saanud - esimesed kolm topeltviga lõi võrgupõhja. Aga Djokovici mängis Zverev [üleeile] ikka selgelt üle,“ pajatas Lehtmets.

„Djokovic erilist muljet pole avaldanud, pigem on ta alavormis, mis võib olla seletatav selega, et tal nagu ka paljudel teistel on hetkel Australian Openi eelne kehaline ettevalmistus pooleli.“

„Naistest pidas eile ägeda matši prantslanna Caroline Garcia. Väga hästi mängib ka Grigor Dimitrov,“ jätkas Lehtmets.

„Küll aga ei sobitu selle turniiri formaati kuidagi Nick Kyrgios, kes on kogu aeg püha viha täis. Eile ei julgenud tema võistkonnast enam keegi naerda, sest Kyrgios kogu aeg õiendas. Kohtunikud said oma koosa, nagu alati.“