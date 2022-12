Lappi meelest vajab Hyundai tiimipealikku: meeskonnas peab keegi asju otsustama

Pikalt Hyundai meeskonnas asju otsustanud Andrea Adamo pani ameti maha aasta tagasi, seejärel on tema rolli täitnud ajutine pealik Julien Moncet. Siiani on selgusetu, kes on tiimi juht uuel hooajal. Ühe kandidaadina on välja toodud vormelsarjades töötanud Cyril Abiteboul.

Piloodi sõnul on siiski oluline, et pealiku nimi selguks võimalikult varakult. „Meeskonna juht on selles mõttes oluline, et tema teeb otsused ja ütleb, kuidas asjad peavad olema. Olgu need nii või naa. Siis pole ka väikestel ülemustel liiga palju võimu. See on oluline, et tiimis oleks asju otsustav inimene. Isegi kui tema otsused pole head, siis vähemalt on keegi, kes otsustab ja paned raamid paika. See on vaieldamatult oluline,“ lisas 31-aastane piloot.