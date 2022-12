Vigastustega kimpus Eesti tippjooksja tegi karjääris kannapöörde ja hakkab esindama Pärnu Võrkpalliklubi

Kuid viimastel aastatel on Nõu olnud hädas vigastustega. Nüüd teeb pikalt ookeani taga elanud atleet karjääris kannapöörde ja liitub Pärnu võrkpalliklubiga. „Õppisin USA-s ärijuhtimist ökonoomika erialal Nebraska-Lincolni ülikoolis. Viimased peaaegu kaks aastat enam tervise tõttu ei jooksnud. Sisimas on alati tunne olnud, et olen võrkpallur rohkem kui kergejõustiklane. Vigastus, mis lõpetas algselt võrkpallikarjääri, sai lahenduse aastaid hiljem kergejõustikus, aga kuna jooksmine tuli hästi välja, siis jäin seda tegema,“ rääkis Nõu klubi pressiteenituse vahendusel.