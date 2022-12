Läbimurre! ROK lubab Pariisi olümpial vette meessoost kujundujujad

Mehed saavad osaleda võistkondlikus arvestuses, kus kaheksa sportlase seas võib edaspidi olla kaks tugevama soo esindajat. „Veesport on universaalne ja mehed on tõestanud end suurepäraste kujundujujatena,“ ütles ujumisalade liidu president Husain Al-Musallam.

„Ootan põnevusega, kuidas me saame Pariisis maailmaga jagada kujundujumise uut mõõdet. Meeste kaasamine ala juurde on suur tunnustus kõigile, kes on selle nimel aastaid töötanud,“ lisas ta.