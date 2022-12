Tiimikaaslastelt jõulukingiks mädanenud banaani saanud mustanahaline Itaalia koondislane: selline asi teeb haiget

Traore väitel kriipis ta hinge teiste Treviso Benettoni mängijate reaktsioon. „Peale selle, et see oli solvav žest, tegi mulle kõige rohkem haiget see, et suurem osa meeskonnakaastest naersid kingi peale. Nagu see kõik oleks normaalne,“ ütles peale juhtunut 28-aastane atleet sotsiaalmeedias. „Ma pole terve öö maganud.“