Belgia meedia: ühel või kahel etapil on Ott Tänaku tiimikaaslane Luksemburgi rallitalent

Kreeka päritolu 58-aastane ärimees Jourdan Serderidis rentis eelmisel hooajal M-Spordilt kolmel MM-etapil Ford Puma Rally1 masina. Sel hooajal on mehe plaanid veel suuremad, näiteks Monte Carloski on ta tiimi kolmas number.

Belgia ajalehe La Derniere Heure andmeil plaanis Serderidis tänavu Pumaga sõita lausa üheksal WRC-etapil. Ent viimasel hetkel otsustas ta võistluste arvu kärpida ja toetada selle asemel Luksemburgi lipu all sõitvat Grégoire Munsterit. Kaht meest ühendab muuhulgas see, et Serderidis elab Belgias ning Munsteril on Belgia pass.