AASTA VEHKLEJA | Päikeseekiir Nelli Differti avanemine

Kui keegi öelnuks paar talve tagasi tagasi, et Nelli Differt (32) on aastal 2022 Eesti vehklejatest maailma edetabelis kõrgeimal kohal, kusjuures kaheksas, ning nii selle, kui ka kõigi näitajate järgi Maarjamaa parim musketär, siis... polnuks selles midagi imelikku. Ühel hetkel pidi Differt avanema. Nagu on avanenud kõik teised meie koodisse kuuluvad epeetüdrukud, kes varem, kes hiljem.

Võib ju arvata, et Differti esiletõusu taga on teiste naisvehklejate probleemid – Irina Embrich hakkab tasapisi vananema, Kristina Kuusk kasvatab pisitütart, Julia Beljajeva jättis hooaja vahele ja sai emaks, Katrina Lehist ja Erika Kirput vaevavad vigastused... Aga teiste mured ei mängi siinjuures mingit rolli, Differt on kõrge koha päikese all ise välja võidelnud. Paganama kahju, et ta MM-i veerandfinaalis kahekordsele maailmameistrile Rosella Fiamingole alla ja medalita jäi, aga ehk järgmine kord.