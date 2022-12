Audit: Tokyo olümpiamängud maksid korraldajate öeldust 20% enam

Tokyo olümpia korraldajad teatasid selle aastal alguses, et mängud läksid maksma 1,42 triljonit jeeni (umbes 10,1 miljardit eurot), aga raport väitel kujunes maksumuseks hoopis 1,71 triljonit jeeni (12,1 miljardit eurot). Auditi põhjal jätsid organisaatorid ekslikult kuludest välja asjad nagu dopingumeetmed, toitlustus olümpiakülas ja staadioniga seotud väljaminekud, vahendab Japan Today.

Sealjuures algselt pidi mängude maksumus olema vaid 734 miljardit jeeni, kuid kulud kasvasid järk-järgult ja suurima põntsu pani koroonapandeemia. Valitsuse pressiesindaja Hirokazu Matsuno ütles ajakirjanikele, et „valitsus võtab tõstatatud punkte tõsiselt ja reageerib asjakohaselt.“

Tühjade tribüünide ees toimunud mängude ümber on veel pahandusi, sest Jaapani prokuröride laual on mitu korruptsioonijuhtumit – väidetavalt said mõned ettevõtted sponsorlepingud tänu ümbrikus liikunud rahale.