TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Optibet sõidab külla Kalev/Cramole, mäng läheb ka ENBL-i arvestusse

BC Kalev/Cramo ridades on täna kahtluse all Hugo Toomi, Alterique Gilberti ja Kristjan Kitsingu mängimine. Nimetatud mängijad ravivad erinevadi vigastusi ning nende osalemine selgub pärast hommikust treeningut. Taavi Jurkatamm taastub haigusest ning suure tõenäosusega ei mängi.

BC Kalev/Cramo abitreener Brett Nõmme kommentaar enne tänast mängu: „Oleme pärast karikavõistluste finaalturniiri veidi hädas olnud pisivigastuste ja haigustega, kuid terved mängijad on ilusti esile tõusnud ning tühimikud on saanud täidetud. Täna peame keskendunult mängu alustama ja kinni pidama kokkulepitud asjadest, sest TalTech/Optibeti näol on tegemist meeskonnaga, kes võib heasse hoogu sattudes kõiki üllatada.“

TalTech/Optibet meeskonna peatreener Alar Varrak: „Kohtumine on suure kaaluga, sest läheb arvesse nii Eesti-Läti Korvpalliliigas kui ka Põhja-Euroopa Korvpalliliigas. See on ka viimaseks mänguks ennem pisikest jõulupuhkust. Mõlemad meeskonnad lähevad mängule vastu kadudega, osad mängijad on haiged, osad vigastatud. Lõplik koosseis selgub enne kohtumise algust ja seega võib mängu lõpptulemus olla väga ootamatu.“