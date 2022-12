Promootor: kokkulepe Fury ja Ussõki suureks tiitlimatšiks on olemas

Fury promootor Bob Arum avaldas, et kokkulepe kahe osapoole vahel on leitud ning matš toimub järgmisel aastal. Arum rääkis Sky Sportsile, et tiitlimatš leiab aset Wembley staadionil või kusagil Lähis-Idas. Samas andis ta mõista, et Lähis-Idas poksides oleksid sportlaste honorarid tunduvalt suuremad.

Tänapäeval peab raskekaalus absoluutseks valitsejaks kerkimiseks teenima neli meistrivööd. Nimetatud neljast kolm on praegu Ussõki valduses ning üks Fury käes. Ussõk on WBA, WBO ja IBF-i tšempion, Fury’l on WBC meistrivöö.

Ussõki promootor Alex Krassjuk teatas omakorda Instagramis fännide küsimustele vastates, et kokkulepe kahe osapoole vahel on olemas ja matš toimub hiljemalt 4. märtsil. „Kokkulepe on olemas. Matš toimub hiljemalt 4. märtsil. Asukoht: ükskõik,“ kirjutas Krassjuk.