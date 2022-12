Cristiano Ronaldot pakuti Frankfurti Eintrachtile. Praeguseks on tõenäoliselt käidud kõikide Meistrite liiga klubide juures

37-aastane vutilegend Cristiano Ronaldo on jätkuvalt koduklubita. Alates eelmisest suvest on kirjutatud ja räägitud, et Ronaldo sooviks kangesti mängide veel Meistrite liigas. Viimased avalikkuse ette jõudnud jutud kinnitavad, et nendel väidetel on tõepõhi all.